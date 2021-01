Najúspešnejšie skladby v nemeckom jazyku. Viete, ktoré to sú?

Dnes som sa zameral na najúspešnejšie skladby naspievané v nemčine resp. ich interpretov, ktorí sa dokázali presadiť vo svetovom meradle, najmä však v UK a US, keďže ranking v ich rebríčkoch má z tohto pohľadu asi najväčší význam.

Poviem vám rovno, nie je ich veľa :) Tých interpretov je konkrétne 5 a tu sú ich top skladby zoradené v poradí od najmenej úspešnej po najúspešnejšiu.

Ilustračná foto (Markus Spiske / Unsplash)

5. Rammstein - Ich Will

Rammstein je nemecká industriálno-metalová kapela, ktorá spieva svoje skladby prevažne v ich rodnom nemeckom jazyku a je jedna z mála kapiel (resp. interprétov), ktoré sa za posledných 30 rokov dokázali presadiť na medzinárodnej scéne aj napriek tomu, že spievajú v nemeckom jazyku.

Najvýraznejší úspech zaznamenali 25.mája 2002, keď sa im podarilo umiestniť v UK Charts s ich skladbou Ich Will na 30.mieste, čo predstavuje doteraz najvyššie umiestnenie niektorej ich skladby v britskom rebríčku. V US Charts sa však skladba neobjavila. Celkovo sa im v USA zatiaľ s ich singlami veľmi nedarí. Podarilo sa im tam presadiť len so skladbou Du Hast, ktorá sa v roku 1998 (možno aj vďaka zaradeniu na soundtrack Matrixu) umiestnila v rebríčku Hot Mainstream Rock Tracks na 20.mieste, čo je doposiaľ najvyššia pozícia piesne v nemčine v celej histórií tohto rebríčka avšak tento rebríček nie je pre hodnotenie až tak významný ako napríklad US Billboard Hot 100.

video //www.youtube.com/embed/EOnSh3QlpbQ

4. Trio - Da Da Da

Da Da Da (celým názvom "Da Da Da ich lieb' dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha." ) je song od nemeckej skupiny Trio vydaný v roku 1982 na ich debutovom albume s rovnomenným názvom. Skladba sa stala hitom najprv v domácom Nemecku, ale potom aj v ďalších zhruba 30 krajinách.

V britskom rebríčku UK Charts bol tento singel hitom No.2 v júli 1982 a v Amerike sa v tom istom roku vyšplhal na 33.miesto v US Dance Charts. V roku 1997 sa v USA presadil opäť avšak už v anglickej verzií Da Da Da I Don't Love You, You Don't Love Me Aha Aha Aha, ktorú tam použili v reklame na Volkswagen.

video //www.youtube.com/embed/lNYcviXK4rg

3. Kraftwerk - Das Model (The Model)

Z pohľadu celosvetovej úspešnosti skladieb nemeckej skupiny Kraftwerk je singel Das Model z albumu Die Mensch-Maschine z roku 1978 jednoznačne ich najúspešnejšia skladba, avšak treba dodať, že v kľúčových rebríčkoch (v UK a US) sa presadila skôr jej anglická verzia The Model z albumu Computer Love z roku 1981. Dalo by sa povedať, že cestičku k tomuto medzinárodnému úspechu jej vyšľapal hneď prvý hit skupiny Autobahn, ktorý sa dokázal presadiť s pôvodnou nemeckou verziou z roku 1975 ako v UK (11.miesto), tak aj v US (25.miesto).

Čo sa týka skladby The Model, tak tá dosiahla 11.júla 1981 až na vrchol UK rebríčka. Ako No.1 hit tam vydržala síce iba jeden týždeň, ale v samotnom rebríčku bola celkovo až 21 týždňov. V US Dance Charts sa umiestnila na celkom slušnom 13.mieste.

video //www.youtube.com/embed/OQIYEPe6DWY

2. Nena - 99 Luftballons

Skladba 99 Luftballons pochádza z prvého albumu Nena skupiny Nena (názov skupiny je odvodený od mena speváčky Gabriele "Nena" Kerner) z roku 1983. Stal sa z nej najznámejší a zároveň najúspešnejší singel tejto nemeckej kapely reprezentujúcej nemecké hudobné hnutie NDW (Neue Deutsche Welle - kombinácia punk rocku a new wave). Niektoré médiá tento song označujú ako One Hit Wonder.

Pesnička sa okamžite vyšvihla na 1.miesto vo viacerých krajinách sveta. Za vtedajší najväčší úspech sa dá určite označiť 1.miesto v Eurochart Hot 100 a 2.miesto v US Billboard Hot 100 z 10.decembra 1983. Skladba sa stala No.1 hitom aj na britských ostrovoch, konkrétne 4.februára 1984, ale to už bolo s jej anglickou verziou 99 Red Ballons. Tá sa na 1.mieste v UK Charts udržala 3 týždne a celkovo v rebríčku pobudla 12 týždňov. Zaujímavosťou je, že na rozdiel od Veľkej Británie, v USA sa skladba presadila s pôvodnou nemeckou verziou a v rebríčku tam bola celkovo až 23 týždňov.

video //www.youtube.com/embed/0fmHCpfAknE

1. Falco - Rock Me Amadeus

Rock Me Amadeus je song od rakúskeho hudobníka a speváka Falca z jeho tretieho albumu Falco 3 (1985). Už podľa názvu skladby sa dá vytušiť, že pesnička je o skladateľovi Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi, inšpiráciu k napísaniu skladby našiel Falco počas pozerania filmu Amadeus.

Singel Rock Me Amadeus sa stal prvou a doteraz jedinou skladbou naspievanou v nemeckom jazyku (nenechajte sa zmiasť jej anglickým názvom), ktorá sa dostala na 1.miesto hitparády US Billboard Hot 100, čo sa jej podarilo 8.februára 1986. Skladba však bodovala na obidvoch stranách Atlantiku, v UK Charts obsadila takisto 1.miesto a to 22.marca 1986. V UK a US boli úspešné aj ďalšie Falcove skladby ako Der Kommissar, Vienna Calling alebo Jeanny, ale žiadnej z nich sa nepodarilo dosiahnuť na 1. miesto v rebríčku a v podstate ani žiadnej inej skladbe naspievanej v nemeckom jazyku.

video //www.youtube.com/embed/cVikZ8Oe_XA

35 rokov a stále nič

V dnešnej dobe sa môže zdať Falcov úspech až neuveriteľný, pretože od medzinárodného úspechu skladby Rock Me Amadeus uplynulo už takmer 35 rokov a žiadny iný singel v nemeckom jazyku sa k nej odvtedy ani len nepriblížil. Naposledy k tomu mal najbližšie už spomínaný Rammstein, ale v UK ani v USA sa im ešte nepodarilo preniknúť do TOP10. V európskom meradle a čiastočne aj vo svetovom (okrem UK a US) zaznamenali úspech napríklad ešte Tokio Hotel so singlom Durch den Monsun, Polarkreis 18 so skladbou Allein, Allein alebo hiphopové songy Sie Ist Weg od skupiny Die Fantastischen Vier alebo Warum? od Tic Tac Toe.