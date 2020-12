Čo počúvať na Silvestra a na Nový rok

Tak schválne, poznáte nejakú novoročnú skladbu? Prípadne, chcete oslavovať Nový rok a neviete čo si pustiť? Tu je päť skladieb, ktoré Vám spríjemnia odpočítavanie posledných sekúnd na Silvestra ako aj prvé dni v novom roku 2021.

Ilustračný obrázok (Zdroj: h_kama / Pixabay)

Europe - Final Countdown

Pri odpočítavaní posledných minút a sekúnd na konci roka určite nič nepokazíte, keď si pustíte "Final Countdown" od švédskej kapely Europe. Túto skladbu môžete veľmi často počuť pri otváracích ceremoniáloch rôznych udalostí, koncertov, športových zápasov atď. Je na to ako stvorená. Je to proste hymna. Je tak trochu od všetkého niečo, apokaliptická aj optimistická, rocková aj popová, rýchla aj pomalá, zbožňovaná aj nenávidená.

Skladba Final Countdown pochádza z ich tretieho a rovnomenného albumu z roku 1986. Okamžite sa stala obrovským svetovým hitom, bola #1 v UK a #8 v USA. Jej ikonický klávesový riff vymyslel spevák Joey Tempest už o päť rokov skôr ešte počas štúdia na vysokej škole. Veľkou inšpiráciou preňho bola Bowieho skladba "Space Odity" z roku 1969 o pristátií na meisaci.

video //www.youtube.com/embed/9jK-NcRmVcw

ABBA - Happy New Year

Viem, je to odrhovačka, stará, známa, každoročná, ale je jedna z mála tých naozaj novoročných a preto si zaslúži účasť v tomto rebríčku.

Táto óda na Nový rok od skupiny ABBA bola vydaná v januári roku 1980 na ich siedmom albume Super Trouper. Zložila ju osvedčená skladateľská dvojica Benny Andersson a Bjorn Ulvaeus počas dovolenkovania na Barbadose. Pracovný názov skladby bol s humorom povznesený na "Daddy Don't Get Drunk On Christmas Day" (Ocko neopi sa na Vianoce).

Hoci pesnička vznikla už v roku 1980, až do roku 1999 vôbec nebola vydaná v Európe v jej originál anglickej verzií. Singel má aj svoju španielsku verziu "Felicidad". Má tiež množstvo cover verzií, asi najznámejšiu vytvorila skupina A-Teens v roku 2000.

video //www.youtube.com/embed/3Uo0JAUWijM

Beatles - Hello, Goodbye

Táto skladba vlastne ani nie je novoročná, aj keď mohla by byť :) Jej názov a text ju tak trochu ktomu preurčujú. Jeden rok končí (Goodbye) a ďalší rok začína (Hello). Je to pieseň o dualite, o opozitách, o tom, ako sú ľudia odlišní v tom čo hovoria a v tom čo v skutočnosti robia.

Hoi tento song autorsky prisudzujú dvojici Lennon - McCartney, skladbu a text zložil Paul McCartney, John Lennon ju v podstate nenávidel. Po vydaní albumu "Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band" z toho istého roku bol už viac naklonený experimentálnym štýlom a kreatívnejším textom, pričom táto skladba predstavovala skôr opak. Všetkým tým, čo chceli počúvať mainstream okazoval, aby si pustili The Monkeys.

Singel Hello, Goodbye bol napokon ich najúspešnejším hitom z roku 1967 a uspokojil aspoň tú časť ich fanúšikov, ktorí volali po opätovnom návrate jednoduchosti v ich tvorbe.

video //www.youtube.com/embed/GA2cMZO8nY0

U2 - New Year's Day

Skladba New Year's Day od írskej skupiny U2 je titulným singlom z ich tretieho albumu War z roku 1983. Ide o ich prelomový hit, s ktorým prvýkrát uspeli na medzinárodnej scéne (prvýkrát v Top 10 UK a po prvýkrát v US Billboard Hot 100). Vďaka jej názvu sa z nej stala už taká novoročná klasika, i keď málokto pozná jej skutočný význam.

Text zložil spevák Bono Vox krátko na to, ako si vzal za manželku svoju dlhoročnú priateľku Ali a pieseň mala byť pôvodne lovesong, ale po tom čo bol ovplyvnený udalosťami vo vtedy komunistickom Poľsku, kde sa sformovalo spoločenské hnutie Solidarita vedené Lechom Walesom (neskorším prezidentom Poľska a nosteľom Nobelovej ceny za mier) bol razom z toho protest song na podporu tohto hnutia. Hnutiu sa nakoniec podarilo dosiahnuť zrušenie tzv. výnimočného "vojesnkého" stavu, ktorý skončil práve na Nový rok v roku 1983.

video //www.youtube.com/embed/L1lcPYVplSA

Goo Goo Dolls - Better Days

Tento song od americkej kapely Goo Goo Dolls má veľmi prozaické posolstvo a to, zmeniť svet a urobiť ho lepším miestom pre život. Čo viac si môžeme v novom roku priať :)

Singel vznikol v decembri roku 2005 ako prvá skladba z ich ôsmeho štúdiového albumu Let Love In. Pár dní na to ako bola skladba vydaná ju použili televízie ABC a CNN ako zvukový doprovod v rámci vysielania o hurikáne Katrina a zaznela tiež napríklad v seriáloch Jericho a Cold Case. Celkovo bol tento singel často osvojený rôznymi športovými asociáciami a klubmi (napr. WWE, Buffalo Sabres, New Orleans Saints, Orlando Magic, ..) či už pri ich otváracích ceremoniáloch, výhrach alebo prehrách. Skladba bola tiež vydaná na vanočnom albume It's Christmas All Over z roku 2020.

video //www.youtube.com/embed/i-kHleNYIDc