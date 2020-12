Ako vznikli najznámejšie vianočné skladby?

Každá skladba má nejaký svoj príbeh kedy, kde, prečo a ako vznikla. Nie je tomu inak ani u tých najznámejších a najhranejších vianočných skladieb. Niektoré z nich majú hlbšiu myšlienku, ale sú aj také, čo dokonca vznikli v lete.

Ilustračný obrázok (Zdroj: Gerd Altmann / Pixabay)

Wham! - Last Christmas (vianočný song, ktorý skoro vôbec nie je o Vianociach)

Od roku 1984, kedy táto skladba vznikla, každý rok navodí vianočnú atmosféru milionom ľudí na svete, či už pre slovo "Christmas" alebo preto, že ju rádia v tomto období často hrávajú alebo vďaka klipu, v ktorom je partička na chate vo švajčiarskom Saas Fee, kde im náladu dotvára sneh aj vianočný stromček. Dokonalá vianočná idylka, až na to, že celá skladba aj klip vznikli v auguste.

Navyše, ak sa zameriate na obsah resp. ak sa započúvate viac do textu, tak okrem slova "Christmas" sa v ňom nespomína už nič čo by akokoľvek asociovalo s Vianocami. Skladba je skôr o sklamaní vo vzťahu a rozchode, no keďže melódia nie je ani pomalá a ani smutná, tak to na pesničke nie je až tak poznať.

Song Last Christmas drží aj jeden zaujímavý rekord. Je to najpredávanejší singel v UK, ktorý zároveň nikdy nebol #1 v UK Charts.

video //www.youtube.com/embed/E8gmARGvPlI

Band Aid - Do They Know It's Christmas? (skladba, ktorá odštartovala vlnu hudobnej charity)

Tento song vznikol podobne ako Last Christmas v roku 1984 (tentokrát už nie v auguste, ale 25.novembra) a opäť si v ňom zaspieval George Michael, lenže už nie sám, ale spolu s viacerými britskými speváckymi hviezdami z toho obdobia (Sting, Bono, Phil Collins ...), ktorí sa spojili pre charitatívnu myšlienku získať finančnú podporu pre hladomorom postihnutú Etiópiu.

Už od začiatku bolo zrejmé, že pri účasti toľkých umelcov bude nahrávanie skladby celkom výzva, no napriek tomu ju nahrali v londýnskom štúdiu Sarm West za necelých 24 hodín. Organizátor akcie Bob Geldof musel kvôli tomu dokonca zobudiť Boy Georga, ktorý bol v tedy so svojou kapelou Culture Club na turné v USA a zaspal na hotelovej izbe v New Yorku. Ten hneď na to rýchlo sadol na Concorde, aby stihol nahrať svoju pasáž "In our world of plenty ...". Vokály k refrénu "Feed the world" prišli zaspievať aj Paul McCartney a David Bowie, hoci v klipe neúčinkujú.

Singel odštartoval vlnu charitatívnych skladieb (napr. We Are The World, ktorá vznikla o rok v USA) alebo charitatívnych koncertov (Live Aid '85) a stal sa #1 v UK rebríčku. V UK bol tiež dlho najpredávanejším singlom, až kým ho v roku 1997 neprekonal tiež charitatívny Candle In The Wind od Eltona Johna.

video //www.youtube.com/embed/bjQzJAKxTrE

Chris Rea - Driving Home For Christmas (dialnica ako najlepšia inšpirácia)

Song Driving Home For Christmas bol vydaný v roku 1988, ale v skutočnosti ho Chris Rea napíal už o 10 rokov skôr v aute jeho ženy, keď ho pred Vianocami viezla domov do Middlesbrough z londýnskeho nahrávacieho štúdia Abbey Road. Keď uviazli na dialnici v kolóne a začalo im do toho snežiť, Chris si začal do toho ironicky pospevovať "We driving home for Christmas" a popri tom sledoval čo robia ostatní účastníci cestnej premávky.

Chris Rea nikdy nemal v úmysle zložiť vianočnú skladbu, preto mu ako prvé napadlo, že text daruje spevákovi Van Morrisonovi, ale nikdy sa tak nestalo. Keď už tento text začal pomaly rokmi zapadať prachom, náhodou prišiel na melódiu, ktorá by sa k nemu hodila a tak skladbu v roku 1986 prvýkrát nahral. Vydaná však bola s drobnými zmenami až o dva roky neskôr. V UK rebríčku obsadila len 53 miesto, no napriek tomu sa z nej stala vianočná klasika.

Zdá sa, že uviaznutie v dopravnej zácpe bola pre Chrisa veľmi inšpirujúca skúsenosť, preože za podobných okolností napísal aj svoj ďalší hit Road To Hell.

video //www.youtube.com/embed/DDt3u2Ev1cI

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You (ako urobiť vianočný song za pár hodín a ešte k tomu cez leto)

Skladba aj klip vznikli v lete1994 v nahrávacom štúdiu v New Yorku v spolupráci s producentom Walterom Afanasieffom. Hoci bol vtedy horúci august, vianočnú náladičku si dokázali vytvoriť vďaka rôznym vianočným rekvizitám. Videoklip potom zostrihali z natáčania v štúdiu a zo speváčkinho domáceho vianočneho videa z predchádzajúceho roku.

Pôvodne Mariah plánovala urobiť vianočný album vyskladaný len z cover verzií, ale napokon inšpirovaná vianočnou tématikou napísala tento text a zložila tiež základ melódie, ku ktorej Afanasieff vymyslel už len rock'n rollové boogie tempo na štýl vianočných klasík zo 60tych rokov a vianočný song bol na svete. Nahrávanie skladby trvalo len pár hodín, nepotrebovali k nemu ani žiadnu kapelu, stačil im len klavír a zvyšok dokončil Afanasieff na počítači.

Singel je 11tym najpredávanejším na svete, má tri videoklipy a niekoľko desiatok cover verzií.

video //www.youtube.com/embed/yXQViqx6GMY

John Lennon - Happy Christmas (vianočný song ako protest proti vojne)

Singel Happy Christmas (War Is Over) od Johna Lennona a jeho ženy Yoko Ono vznikol na konci októbra 1971 v New Yorku. Hoci pieseň je v podstate politicky motivovaný protest proti vojne vo Vietname, stala sa už štandardnou vianočnou klasikou. Jej text je založený na kampani z roku 1969, ktorú viedli John a Yoko, keď si prenajali viacero billboardov v rôznych svetových metropolách a umiestnili na ne odkaz War Is Over (If You Want It), Happy Christmas from John and Yoko, čo mal byť odkaz pre americkú vládu na ukončenie pod nich (a tiež veľkej časti americkej verejnosti) nezmyselnej vojny.

Napriek tomu, že v období vzniku skladby žili Joh a Yoko v New Yorku, skladbu nenzaval Merry Christmas (ako je zvykom vravieť v Amerike), ale Happy Christmas, čo je viac typické pre Anglicko odkiaľ John pochádza.

Skladba začína pošeptaním dvoch vianočných vinšov. Yoko Ono šeptala svojej dcére "Happy Christmas, Kyoto" a John Lennon zašeptal synovi "Happy Christmas, Julian". Toto si ľudia ale i médiá častokrát chybne vykladali ako "Happy Christmas, Yoko", "Happy Christmas, John".

video //www.youtube.com/embed/Xbdyg51MVbg