5 skladieb, ktoré vystihujú rok 2020

Myslím, že sa zhodneme na tom, že rok 2020 bol tažkým rokom pre nás všetkých. Predstavte si teraz, že by ste ho mali opísať piatimi skladbami. Ktoré by to boli? Ja som sa na to skúsil pozrieť z pohľadu ich celkového kontextu.

R.E.M. - It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)

V súčasnosti asi žiadna skladba nevystihuje lepšie náladu v spoločnosti ako It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) od americkej kapely R.E.M., ktorú v roku 1987 zložil spevák kapely Michael Stipe pôvodne pod názvom Bad Day.

Text skladby je vyskladaný z rôznych vecí a udalostí, o ktorých sa mu často sníva a ktorých sa obáva ako napríklad zemetrasenie, hurikány, nizkolietajúce lietadlá, hady, apokalypsy či koniec sveta.

Tento rok zažíva pesnička znovuzrodenie v hitparádach napr. v TOP 100 US iTunes Chart sa v marci pohybovala okolo 50 miesta.

Alice Cooper - School's Out

Skladba School's Out (Škola skončila) vyšla na konci júna 1972, teda v čase, keď sa reálne končil školský rok a symbolicky sa tak u detí a študentov stala každoročnou hymnou pre začiatok školských prázdnin.

Alice Cooper raz v jednom rozhovore povedal, že jeho najlepšie tri minúty zažíval každý rok, keď sedel v školskej lavici a plynuli posledné minúty do začiatku prázdnin. V skladbe napríklad viackrát spomína, že škola nemusí končiť len prázdninami, ale môže skončiť aj navždy ("School's Out forever resp. School's Out completely")

Rok 2020 do veľkej miery ovplyvnil aj školstvo a vzdelávanie na celom svete. Na Slovensku boli školy viac zavreté ako otvorené, žiaci sa vzdelávali dištančne, na ZŠ bolo zrušené klasické známkovanie a tento rok ani nikto neprepadol. Alice Cooper by sa tomu zrejme potešil, avšak už menšiu radosť z toho majú všetci rodičia.

Coldplay - Don't Panic

Singel Don't Panic (v preklade Nepanikár) od britpopovej kapely Coldplay vyšiel v roku 1999 na ich druhom EP Blue Moon. V roku 2000 už bol v trochu pozmenenej verzií zaradený na ich oficiálne prvom albume Parachutes.

Skladba hovorí o tom, že všetko okolo nás je len dočasné a nikto tu nie je navždy, no pokiaľ žijeme, mali by sme obdivovať všetku krásu okolo nás, oceniť to čo je pozitívne a uvedomiť si, že vždy sa nájde niekto, komu na nás záleží a o koho sa môžeme oprieť.

Bon Jovi - Livin'On A Prayer

Americkú kapelu Bon Jovi pozná asi každý, o čo sa určite zaslúžila aj skladba Livin'On A Prayer (Žijeme v nádeji) z ich tretieho albumu Slippery When Wet z roku 1986. Spevák Jon Bon Jovi ju pritom ani na albume nechcel, myslel si, že nie je dosť dobrá.

Pesnička je o tom, ako sa dvojica Tommy a Gina pokúšajú vysporiadať s ťažkou životnou situáciou v neistej dobe dúfajúc, že nakoniec pre nich všetko dobre dopadne. Pri písaní textu Jona ovplyvnili ekonomické opatrenia, ktoré zaviedol prezident Reagan (známe pod označením "Reaganomics"), ktoré mali v krátkej dobe pomôcť naštartovať ekonomiku napríklad cez škrtanie vládnych výdavkov a zníženie daní, čím chcel dosiahnuť väčší hospodársky rast a znížiť mieru nezamestnanosti.

Bee Gees - Stayin' Alive

Disco klasika z roku 1977 Stayin' Alive (Zostať nažive) od skupiny Bee Gees sa takisto tématicky hodí k tohtoročnej situácií u nás i vo svete.

Túto skupinu a pesničku asi netreba nijak zvlášť predstavovať, každý ju pozná minimálne z filmu Horúčka sobotňajšej noci, ale málokto možno vie, že podľa Americkej kardiologickej asociácie dokáže táto skladba dokonca zachrňovať ľuďom životy pri resuscitácií. Obsahuje totiž 103 jasne rozpoznateľných úderov za minútu pričom približne 100 krát za minútu masíruje aj lekár srdce pri zástave jeho činnosti alebo pri prerušení dýchania.

To, že hit Bee Gees môže byť pomôckou pri resuscitácií potvrdil aj doktor David Matlock, ktorý viedol výskum na Ošetrovateľskej univerzite v meste Peoria (Illinois), kde spolu s ďalšími 15 lekármi a študentmi medicíny púšťali pacientom túto skladbu v slúchadlách počas resuscitácie srdca.

Samozrejme, tých skladieb refelktujúcich rok 2020 by sa našlo určite viac, toto je len malá reprezentatívna vzorka. Tento rok sa podobným zoznamom a rebríčkom vo veľkom venovali viaceré médiá, no výsledkom ich výberu boli väčšinou skladby, ktoré mali výstižný len názov bez ohľadu na myšlienku a celkový obsah textu Pre predstavu uvádzam napríklad Don't Stay So Close To Me od Police, U Can't Touch This od MC Hammera, Virus od Iron Maiden alebo Toxicity od System of A Down.

Ktorú skladbu by ste pre rok 2020 vybrali vy?